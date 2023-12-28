В Запорожье дело украинки о попытке теракта на избирательном участке передали в суд

По данным следствия, в 2022 году соучастник сообщил Ирине Кулиш о тайнике с самодельным взрывным устройством, с помощью которого она планировала совершить подрыв

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело в отношении 52-летней гражданки Украины Ирины Кулиш, планировавшей взорвать избирательный участок. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"По версии следствия, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя против интересов Российской Федерации и проводимой специальной военной операции, создали террористическое сообщество, в которое вошла Кулиш, проживающая в одном из сел Васильевского района Запорожской области", - сообщили в Генпрокуратуре.

По данным следствия, осенью 2022 года соучастник сообщил Кулиш о тайнике с самодельным взрывным устройством, с помощью которого она планировала совершить подрыв одного из участков территориальной избирательной комиссии. Но в помещение ей попасть не удалось, так как здание охранялось сотрудниками правоохранительных органов. При обыске по месту ее жительства было обнаружено взрывное устройство мощностью около 1 кг в тротиловом эквиваленте, а также 12 г наркотического средства каннабис, сообщили в прокуратуре.

Кулиш предъявлено обвинение в участии в террористическом сообществе, приготовлении к совершению теракта, незаконном хранении взрывных устройств и наркотических средств.

Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.