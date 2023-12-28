В Казани возбудили уголовное дело после домогательства таксиста к заснувшей пассажирке

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал от главы управления ведомства по Татарстану Валерия Липского доклад о проведенных следственных действиях, деталях происшествия и результатах по итогам разбирательства

КАЗАНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту противоправных действий таксиста в отношении пассажирки в Казани. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

"В производстве следственного управления СК России по Республике Татарстан находится уголовное дело, возбужденное по ст. 132 УК РФ по факту совершения в городе Казани, предположительно работником такси, действий сексуального характера в отношении пассажирки", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появились публикации, в которых сообщалось, что пассажирка уснула на переднем сидении машины, и таксист после того, как довез ее до места назначения, начал домогаться, снимая все это на видео.

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал от главы управления ведомства по Татарстану Валерия Липского доклад о проведенных следственных действиях, деталях происшествия и результатах по итогам разбирательства.