В Австралии из-за нападения акулы погиб третий человек за год

По данным полиции штата Южная Австралия, хищник напал на подростка

СИДНЕЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Подросток стал третьим погибшим в 2023 году от нападения акул в Австралии. ЧП произошло на юге страны рядом с пляжем Этель, сообщается на сайте полиции штата Южная Австралия.

"В четверг <…> полиция получила сообщение о нападении акулы возле пляжа Этель в национальном парке Иннес. К сожалению, из воды было извлечено тело подростка", - сообщили в ведомстве.

По данным газеты The Guardian, с ноября в штате введен запрет на школьные поездки на пляжи, после того как акула напала на женщину, в результате чего та получила серьезные травмы. Издание сообщает, что это третье за год нападение акулы на людей в Австралии, закончившееся смертельным исходом.