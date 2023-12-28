ВСУ обстреляли село Дроновка в Белгородской области

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий обстрела

ТАСС, 28 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Дроновка Грайворонского городского округа, в результате повреждены линии газо- и электроснабжения, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попала окраина села Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены линии газо- и электроснабжения", - написал он.

Гладков добавил, что оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий обстрела.