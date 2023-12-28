На Кубани из-за аномальных дождей подтопило придомовые участки в четырех поселениях

В ликвидации последствий задействованы сотрудники МЧС и спасательной службы, работает специализированная техника

КРАСНОДАР, 28 декабря. /ТАСС/. Полугодовая норма осадков выпала в течение двух месяцев в Павловском районе Краснодарского края, в результате из-за переувлажнения почвы оказались подтоплены придомовые участки в четырех сельских поселениях, сообщил в Telegram-канале глава муниципального образования Павловский район Роман Парахин.

"Обращаюсь к жителям отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. За последние 2 месяца выпала полугодовая норма осадков - почва перенасыщена влагой. В Северном, Новопластуновском, Старолеушковском и Павловском поселениях подтоплены придомовые участки", - говорится в сообщении.

Он добавил, что в ликвидации последствий задействованы сотрудники МЧС и спасательной службы, работает специализированная техника. Также Парахин призвал жителей обращаться в администрации сельских поселений с информацией о подтопленных территориях для того, чтобы специалисты могли оказать необходимую помощь.