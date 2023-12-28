AFP: прокуратура во Франции потребовала судить мэра за содействие наркоторговле

Перед судом предстанут ее заместитель и еще 17 человек

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Французская прокуратура потребовала начать судебный процесс против мэра коммуны Кантелье (север Франции) Мелани Буланже за соучастие в торговле наркотиками. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник.

Отмечается, что помимо мэра перед судом предстанет ее заместитель и еще 17 человек.

Мэр подозревается в том, что "намеренно затягивала процесс установки камер видеонаблюдения, чтобы не мешать одной из семей в Кантелье торговать наркотиками". Несмотря на то, что публично Буланже заявляла о борьбе с наркоторговлей, расследование показало, что она "сотрудничала с этой семьей, предоставляя ей информацию, необходимую для развития наркобизнеса".

Дело о незаконном обороте наркотиков в коммуне и соседнем Руане было заведено еще в сентябре 2019 года. В октябре 2021 года Буланже была помещена под стражу на 30 часов в рамках расследования, тогда же был задержан ее заместитель по экономическому развитию Хасби Колак.