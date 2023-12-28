Суд в Москве приговорил к 5,5 и 7 годам двух поэтов за разжигающие ненависть стихи

В мае 2023 года суд приговорил к четырем годам колонии третьего фигуранта дела - Николая Дайнеко

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил поэтов Егора Штовбе и Артема Камардина к 5,5 и 7 годам лишения свободы соответственно по делу о чтении разжигающих ненависть стихов на Триумфальной площади в Москве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал виновными Штовбе и Камардина по статьям 280.4 и 282 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц) и назначил Штовбе наказание в виде 5,5 года лишения свободы, а Камардину - 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказали в суде.

В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Штовбе к 6 годам, а Камардина - к 7 годам колонии. В мае этого года суд приговорил к четырем годам колонии третьего фигуранта дела - Николая Дайнеко. Он признал вину и заключил сделку со следствием.

В сентябре 2022 года на Триумфальной площади в Москве у памятника Маяковскому Камардин прочитал свои стихи, в которых содержались строки, признанные следствием разжигающими ненависть к российским добровольцам и бойцам народной милиции ДНР и ЛНР. После этого он был задержан у себя дома. Дайнеко и Штовба, которые также участвовали в чтении стихов, были задержаны непосредственно на Триумфальной площади. Их привлекли к административной ответственности за участие в несогласованной акции, но потом предъявили обвинение в уголовном преступлении.