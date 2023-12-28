В ДТП под Псковом пострадали пять человек

Двое из них являются детьми

ПСКОВ, 28 декабря. /ТАСС/. Пять человек, включая двух детей, пострадали на трассе в Псковской области при столкновении двух легковых автомобилей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного УМВД.

"На 117-м километре дороги Ольша - Велиж - Усвяты - Невель произошло столкновение двух транспортных средств. Пострадали пять человек: водитель Cerry, водитель Lada получил перелом конечностей, с ним в салоне были жена и двое детей", - сказала собеседница агентства.

По предварительной информации, женщина, управлявшая Cerry, не справилась с управлением и столкнулась с Lada. На месте работают сотрудники оперативных служб, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.