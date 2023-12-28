На севере Франции эвакуировали мэрию из-за угрозы взрыва

По данным BFMTV, накануне сотрудников мэрии уже эвакуировали по этой же причине, но угроза взрыва оказалась ложной

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Мэрия города Кале на севере Франции эвакуирована из-за угрозы взрыва. Об этом на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщила глава города Наташа Бушар.

"После нового сообщения с угрозами, полученного сегодня утром, мэрия вновь эвакуируется и закрывается для посетителей, полиция проводит проверку. Движение транспорта вблизи мэрии закрыто", - написала мэр.

Как сообщил телеканал BFMTV, накануне сотрудников мэрии уже эвакуировали из здания по той же причине, однако угроза взрыва оказалась ложной.

На территории Франции участились ложные сообщения о минировании транспортных, образовательных и культурных учреждений. Анонимные сообщения начали поступать после нападения 13 октября 20-летнего злоумышленника с ножом в учебном заведении в Аррасе (север Франции). От его рук погиб учитель литературы Доминик Бернар. Еще три человека, в том числе охранник учебного заведения, получили ранения. После этого во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы. По словам министра-делегата, ответственного за транспорт, Клемана Бона, большинство угроз поступало с электронных адресов, зарегистрированных в Швейцарии.