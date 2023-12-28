В Дагестане из-за сильного ветра без света остались более 90 тыс. человек

Прокуратура республики контролирует соблюдение прав граждан

МАХАЧКАЛА, 28 декабря. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку после массовых перебоев с электроснабжением в Дагестане, вызванных сильным ветром. В зону отключения в четверг попали более 90 тыс. потребителей, сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

"Прокуратура республики контролирует соблюдение прав граждан, попавших в зону аварийного отключения электроэнергии. По предварительной информации, 28 декабря в результате неблагоприятных погодных условий, усиления ветра, зафиксированы массовые перебои электроснабжения на территории региона. В зону отключения электроэнергии попали более 90 тыс. потребителей в городах и районах республики", - говорится в сообщении.

Ведомством будет дана оценка соблюдению уполномоченными должностными лицами требований законодательства в сфере электроснабжения. Прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты проведения аварийно-восстановительных работ, а также соблюдение прав граждан в жилищно-коммунальной сфере.

Как сообщили в филиале компании "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", в некоторых районах республики специалистам приходится восстанавливать электроснабжение в экстремальных условиях. "Стихия затронула южные и центральные районы, а также горные территории республики. <...> Сильный ветер и практически нулевая видимость", - сообщается в Telegram-канале филиала. Сложные погодные условия сохраняются в ряде районов. В восстановительных работах задействованы 48 бригад, 146 энергетиков и 52 единицы техники.

Ранее в ГУ МЧС по Дагестану предупредили, что 28 декабря по районам моря и по районам республики ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, днем до 23-28 м/с.