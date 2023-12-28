На западе Москвы иномарку отбросило на тротуар после ДТП

Пострадал один человек

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Автомобиль Ford выехал на тротуар после столкновения с другим автомобилем и сбил мужчину на Рублевском шоссе в Москве. Пострадавший госпитализирован, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, на перекрестке произошло столкновение двух транспортных средств, в результате удара автомобиль Ford выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода. Мужчина 1993 года рождения госпитализирован", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в надзорном ведомстве, по факту ДТП проводится проверка. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося.