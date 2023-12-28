В Кузбассе арестовали подростка, который во время драки в общежитии убил ровесника

Еще двое получили ранения

КЕМЕРОВО, 28 декабря. /ТАСС/. Суд в Кузбассе отправил под стражу подростка, который, по версии следствия, убил ровесника и ранил еще двоих. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"Сегодня по ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 17-летнего парня, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, пп. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство более двух лиц и убийство из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении.

В ночь на 26 декабря произошел конфликт между семерыми подростками в одном из общежитий Кемерова. В ходе последовавшей драки 17-летний подросток ранил трех несовершеннолетних. Один из них умер, еще один находится в стабильно тяжелом состоянии.

В прокуратуре Кемеровской области уточнили, что ход расследования уголовного дела взят на контроль. Также будет дана оценка действиям ответственных лиц общежития.