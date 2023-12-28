В ДТП под Воронежем пострадали два человека

Авария произошла на 16-м км автодороги Р-298 "Богучар - Старая Калитва - Россошь"

ТАСС, 28 декабря. Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Россошанском районе Воронежской области. В ДТП пострадали два пассажира микроавтобуса, они доставлены в больницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, ДТП произошло около 07:00 мск в Россошанском районе на 16-м км автодороги Р-298 "Богучар - Старая Калитва - Россошь". Предварительно, 30-летний водитель грузовика Volvo с полуприцепом Wielton выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом "Луидор" под управлением 57-летнего мужчины.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля "Луидор", 47-летний и 64-летняя местные жители, получили телесные повреждения и были доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По факту аварии полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.