В Приморье возбудили дело на оставившего город без общественного транспорта перевозчика

В результате прокурорской проверки выявили, что "ДальАТП" осуществлял деятельность с грубыми нарушениями правил безопасности

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /ТАСС/. Орган предварительного расследования возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Лесозаводске. Речь идет о перевозчике, который оставил город без общественного транспорта 27 декабря. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"По результатам рассмотрения постановления прокурора орган предварительного расследования возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурорская проверка выявила, что перевозчик ООО "ДальАТП" с 2021 года, имеющий свидетельство на осуществление перевозок по нерегулируемым тарифам на пять лет, с ноября 2023 года осуществлял свою деятельность с грубыми нарушениями правил безопасности дорожного движения, а 27 декабря без уведомления администрации Лесозаводского округа не выпустил автобусы на линию.

В результате, добавили в ведомстве, перевозчик нарушил конституционные права горожан, "создав угрозу их жизни и здоровью, с учетом социальной значимости необходимости перемещения граждан и низких температур атмосферного воздуха в зимний период".

Ранее сообщалось, что 28 декабря работу общественного транспорта в Лесозаводске частично восстановили на ключевых маршрутах.