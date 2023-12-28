Житель Коми получил 3,5 года колонии за истязание детей

По версии следствия, подсудимый систематически избивал сына и дочь жены, которые в силу возраста находились в беспомощном состоянии

СЫКТЫВКАР, 28 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил житель города Ухты Республики Коми к трем годам и шести месяцам лишения свободы за истязание двоих детей супруги и ненадлежащее воспитание собственного сына, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Собранные следственными органами СК РФ по Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 52-летнему жителю Ухты. Он признан виновным в истязании малолетних (статья 117 УК РФ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что подсудимый систематически избивал сына и дочь супруги, которые в силу возраста находились в беспомощном состоянии, материальной и иной зависимости от него. Кроме того, фигурант ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по воспитанию сына.

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.