Прокуратура начала проверку после травмирования ребенка в ТЦ Екатеринбурга

По информации ведомства, пятилетний ребенок получил травму стопы при подъеме на эскалаторе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку после травмирования ребенка на эскалаторе в одном из торговых центров Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

"По предварительной информации, 28 декабря в дневное время пятилетний ребенок при посещении торгового центра в Екатеринбурге травмировался при подъеме на эскалаторе. Прокуратурой района изучается видеозапись данного инцидента, а также обстоятельства произошедшего", - отметили в прокуратуре.

По данным Минздрава Свердловской области, жизни ребенка ничего не угрожает. "Пострадавший ребенок с травмой стопы доставлен в приемное отделение одной из больниц Екатеринбурга. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - сказали в Минздраве.