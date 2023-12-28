В Мурманской области у браконьеров изъяли 1,3 тонны камчатского краба

Его стоимость превышает 7,7 млн рублей

МУРМАНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району изъяли более 1,3 тонны незаконно добытого камчатского краба на сумму свыше 7,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району в ходе проведения оперативно-разыскных и контрольно-проверочных мероприятий на побережье Баренцева моря выявлена группа лиц, осуществлявших транспортировку незаконно добытых водных биологических ресурсов с использованием малого рыболовного траулера. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил свыше 7,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам представителей погрануправления, у браконьеров изъяли 1 081 комплект конечностей камчатского краба. Общий вес изъятой продукции составил более 1,3 тонны.