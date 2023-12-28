В Самаре продлили арест экс-главе правительства области Виктору Кудряшову

В пресс-службе Октябрьского районного суда города сообщили, что он останется под стражей до 24 марта

ТАСС, 28 декабря. Октябрьский районный суд Самары продлил арест бывшему врио первого вице-губернатора - председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"[Продлили] до 24 марта", - сказали в пресс-службе.

16 ноября Октябрьский районный суд Самары арестовал Кудряшова до 12 января, также был арестован врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев.

По информации правоохранительных органов Самарской области, ранее в здании правительства региона прошли обыски по делу о превышении должностных полномочий. Как сообщал губернатор региона Дмитрий Азаров, правоохранительные органы выясняли, какие нарушения могли быть допущены на начальном этапе строительства ветки метро.