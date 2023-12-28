На Ставрополье за хищение 150 млн рублей у племколхоза осудили восемь человек

Их приговорили к срокам от 5,5 до 9 лет колонии

СТАВРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Восемь работников племенного колхоза на Ставрополье приговорены к срокам от 5,5 до 9 лет колонии за хищение 150 млн рублей у предприятия. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры края.

"Общая сумма причиненного ущерба сельхозпредприятию составила более 150 млн рублей. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от пяти лет шести месяцев до девяти лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в создании преступного сообщества и участие в нем, краже, мошенничестве и самоуправстве.

В суде установлено, что преступное сообщество в 2019 году создал руководитель племколхоза Новоалександровского округа. В него вошли бригадиры и другие работники организации. Участники принуждали работников к оформлению займов из средств колхоза, деньги при этом им не выдавали. Главный бухгалтер получал оформленные суммы, убеждая людей, что деньги пойдут на выплату зарплаты. Кроме того, фигуранты вносили подложные сведения о результатах урожая и похищали выращенную продукцию. Полученные деньги тратили на покупку недвижимости и машин.