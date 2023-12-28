Под Воронежем обстреляли машину директора птицефабрики

Возбуждено уголовное дело

ВОРОНЕЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство директора крупнейшей в Воронежской области птицефабрики "Третьяковская" Геннадия Ширяева. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба следственного управления СК по региону.

"По предварительным данным, вечером 27 декабря 2023 года на участке местности, примыкающем к федеральной трассе А144 (474 км) в селе Третьяки Борисоглебского района, неизвестное лицо произвело не менее двух выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в движущийся автомобиль под управлением 59-летнего предпринимателя. Мужчина не пострадал <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.

Следователи назначили проведение судебных экспертиз, свидетелей допрашивают. Как рассказали ТАСС на птицефабрике "Третьяковская", инцидент с директором произошел накануне, неизвестный обстрелял его машину, сам Геннадий Ширяев не пострадал. "Он жив, здоров", - сказал собеседница агентства.

Некоторые Telegram-каналы ранее сообщили, что в Борисоглебском районе Воронежской области обстреляли машину директора птицефабрики "Третьяковская", которая является самой крупной птицефабрикой региона, она специализируется на производстве куриного пищевого яйца. Это одна из четырех птицефабрик России, в отношении которых 26 декабря ФАС России возбудила дело из-за роста цен на яйца. По данным антимонопольной службы, в октябре 2023 года эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 31% до 40% по сравнению с сентябрем при снижении средневзвешенной себестоимости продукции.