Омбудсмен ЛНР сообщила о гибели более 70 жителей региона в 2023 году при обстрелах ВСУ

Среди погибших три ребенка, уточнила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова

ЛУГАНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Более 70 мирных жителей Луганской Народной Республики, включая 3 детей, погибли с начала года в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

"Мы весь год проводим мониторинг последствий украинской агрессии, получаем информацию от следственного комитета [РФ] по поводу разрушений, ранений, жертв среди гражданского населения. <...> Цифры значительно снизились по сравнению с прошлым годом. В этом году по статистике погибших - 72 человека, из них 3 ребенка, по ранениям в этом году - 268 человек, из них 19 детей. По повреждениям гражданской структуры - до 1 000 доходит цифра, пока 896, но ждем полных данных от органов к концу года", - сказала она на брифинге в Луганске.

Сердюкова подчеркнула, что аппарат омбудсмена ежемесячно информирует ООН о нарушениях, совершенных ВСУ, рассчитывая на то, что Организация Объединенных Наций проведет проверку, однако за два года работы аппарата "ни одной проверки не было инициировано".