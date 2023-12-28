Дело фигурантов о подготовке убийства Владимира Соловьева начнут слушать 11 января

На скамье подсудимых находятся пять человек

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд 11 января приступит к слушанию по существу уголовного дела в отношении пятерых обвиняемых в подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Второй Западный окружной военный суд приступит к слушанию уголовного дела по существу в 11:00 мск 11 января", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

На скамье подсудимых пятеро человек: Денис Абраров, Владимир Беляков, Андрей Волков, Максим Дружинин и Тимофей Мокий. В зависимости от роли каждого они обвиняются в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ст. 205 УК РФ), покушении на убийство (ч. 1 ст. 30, ст. 105 УК РФ), умышленном повреждении или уничтожении имущества (ст. 167 УК РФ), незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ), незаконном изготовлении оружия (ст. 223 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ) и участии в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ). Военный суд продлил им срок ареста на шесть месяцев, то есть до 15 июня 2024 года.

Как ожидается, на заседании в суде 11 января прокурор огласит обвинительное заключение, а подсудимые выскажут свое отношение к инкриминируемым им преступлениям. После этого суд определит порядок рассмотрения уголовного дела.

Ранее суд назначил одному из фигурантов - 43-летнему москвичу Василию Стрижакову - принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в условиях стационара с интенсивным наблюдением. Вину он не признал.

Планы террористов

Всего в связи с планами убийства Соловьева были задержаны шесть участников запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power, все - граждане России. Преступление планировалось реализовать на территории Москвы путем подрыва автомашины журналиста. После убийства они планировали скрыться за рубежом.

Согласно ранее оглашенным в суде материалам дела, план убийства Соловьева украинская разведка, у которой "возникли личные неприязненные отношения", стала разрабатывать после выступления журналиста на телевидении с поддержкой президента РФ о начале проведения специальной военной операции. По данным гособвинения, самодельное взрывное устройство уже было готово для приведения в действие, но за несколько дней до планируемого подрыва все фигуранты были задержаны в столичном регионе. Обвиняемые отчитывались перед украинской разведкой в мессенджере Telegram, получая от ГУР Украины различные гонорары. Так, в суде стало известно, что фигуранты участвовали в поджоге военкомата в прошлом году в Тверской области.