В Архангельске против сотрудников вуза возбудили дело о мошенничестве на 3 млн рублей

По версии следствия, подозреваемые через созданную компанию получали деньги за обучение от иностранных студентов

ТАСС, 28 декабря. В Архангельске полиция возбудила уголовное дело против четверых сотрудников вуза по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемые через созданную компанию получали деньги за обучение от иностранных студентов, сообщается на сайте областного УМВД.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В помещениях образовательной организации проведены обыски. В настоящее время подозреваемыми по уголовному делу являются четыре должностных лица, в отношении двух избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

По информации УМВД, потерпевшими по делу на данный момент признаны семь человек, сумма причиненного ущерба составляет около 3 млн рублей.

По версии следствия, ряд должностных лиц одного из высших учебных заведений Архангельска, название которого в сообщении не указывается, создали за пределами РФ организацию для привлечения иностранных студентов и извлечения прибыли. В официальных пригласительных письмах указывалось, что договоры на обучение в вузе заключаются только при посредничестве этой организации, а стоимость услуг значительно превышала установленную учебным заведением.

Введенные в заблуждение абитуриенты соглашались с этими условиями. С ними заключались договоры, в которых в нарушение требований федерального законодательства не указывалась стоимость обучения. При этом каких-либо реальных услуг, перечисленных в договорах, со стороны организации не оказывалось. "У следствия есть основания полагать, что по указанной схеме договоры заключили порядка полутора тысяч иностранных студентов", - отмечается в сообщении на сайте УМВД.