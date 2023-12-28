В Петербурге дело об избиении участника СВО передадут в центральный аппарат СК

Преступникам также предъявили обвинение в возбуждении ненависти в отношении пострадавшего и унижении его человеческого достоинства

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело об избиении участника СВО в Санкт-Петербурге будет передано в центральный аппарат СК. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель СК России поручил передать в Главное следственное управление для наиболее полного и объективного расследования уголовное дело о нападении в Санкт-Петербурге на участника специальной операции", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 18 декабря на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга двое мужчин из хулиганских побуждений избили участника специальной военной операции, высказывая при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство по признакам национальности. По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по факту возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства.

"Кроме того, из органов внутренних дел поступило уголовное дело, возбужденное по факту хулиганских действий. Эти уголовные дела соединены в одном производстве. Двоим соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По решению суда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сковали в СК,

В настоящее время проводится доследственная проверка по заявлению матери участника СВО о поступающих в сети Интернет угрозах физической расправы в отношении нее и сына.