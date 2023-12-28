В Приамурье у жителя Белогорска изъяли более 118 кг марихуаны

В региональной прокуратуре сообщили, что мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Житель Белогорска в Амурской области пойдет под суд по уголовному делу за попытку сбыта более 118 кг марихуаны, которую изъяли сотрудниками УФСБ России по региону. Мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, сообщила региональная прокуратура.

"В Амурской области перед судом предстанет 40-летний амурчанин за незаконное приобретение 118 кг наркотического средства. Прокурор Амурской области Роман Пантелеев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Белогорска. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в октябре 2023 года он собирал дикорастущую коноплю, тем самым незаконно приобрел наркотическое средство - марихуану - общей массой более 118 кг. Вещество он хранил в коровнике в целях последующего сбыта наркозависимым лицам на территории Серышевского района. В ходе проведенного сотрудниками УФСБ России по Амурской области оперативно-разыскного мероприятия марихуана была изъята из незаконного оборота.

Дело направлено в Серышевский районный суд для рассмотрения по существу. Уголовным законом за совершение данного преступления судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности, а также заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет. Либо грозит штраф в размере до 1 млн рублей или сумме заработной платы (иного дохода) осужденного за период до пяти лет.