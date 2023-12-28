В аэропорту Астаны объявили тревогу из-за мужчины, который в шутку сообщил об оружии

Пассажиру грозит штраф в размере более 17 млн тенге или лишение свободы на срок до 5 лет

АСТАНА, 28 декабря. /ТАСС/. Служба авиационной безопасности международного аэропорта казахстанской столицы объявила тревогу на территории воздушной гавани из-за мужчины, который в шутку сказал, что у него имеется оружие. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"44-летний мужчина, который собирался вылететь из Астаны в Алматы рейсом KS954, на стойке регистрации заявил, что у него в ручной клади оружие и наркотики. Сотрудники аэропорта немедленно оцепили место, где находился подозреваемый пассажир, о чем были срочно оповещены служба госохраны, Комитет национальной безопасности и Антитеррористический центр", - отметила собеседница агентства.

Сотрудники службы авиационной безопасности проверили ручную кладь пассажира и передали его сотрудникам линейного отдела полиции. "В своих объяснениях полицейским пассажир рассказал, что сообщил о наличии оружия и наркотиков в ручной клади в шутку. По инструкции Службы национальной безопасности Республики Казахстан в международном аэропорту Астаны тревога снята", - проинформировали в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что мужчине грозит штраф в размере более 17 млн тенге ($37 тыс.) или лишение свободы на срок до 5 лет по статье 273 УК ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").