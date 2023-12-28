В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата

По предварительным данным, пострадавшему 43 года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мужчина выпрыгнул из окна здания военкомата в Черновцах, передает РБК-Украина.

По предварительным данным, пострадавшему 43 года.

Директор центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев в комментарии изданию подтвердил, что мужчину отправили в больницу скорой медицинской помощи города в отделение хирургии.

Мобилизация на Украине уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. В последнее время в условиях обострившихся проблем с комплектованием вооруженных сил сотрудники военкоматов активно отлавливают мужчин в общественных местах.

25 декабря в Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации. Среди основных нововведений - ограничение прав за неявку в военкомат вплоть до блокирования счетов, снижение возраста подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет, а также возможность рассылать повестки в электронном виде. Украинцам, которые не прибудут в военкоматы по повестке, запретят выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом. Кроме того, им ограничат право на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения, а также откажут в выдаче кредитов и приостановят выплату льгот и пособий.