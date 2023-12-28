В Туве пропал ребенок

В Кызыле температура воздуха составляет минус 23 градуса

ТАСС, 28 декабря. Шестилетний мальчик ушел из дома в Кызыле в морозы и не вернулся. Об этом сообщает региональный главк МВД.

"Сотрудниками полиции разыскивается без вести пропавший шестилетний [мальчик], который сегодня около 16:00 (12:00 мск) вышел из дома в Кызыле и не вернулся", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, в Туве с 26 по 29 декабря сохраняется морозная погода. 28 декабря в Кызыле температура воздуха составила минус 23 градуса. Ночью столбик термометра доходит до минус 33 градусов.