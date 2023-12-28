В Ставрополе после взрыва арестовали владельца пекарни

В результате происшествия пострадали семь человек

СТАВРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Ставрополя арестовал владельца пекарни, где во время взрыва газовоздушной смеси пострадали семь человек, сообщается в Telegram-канале краевого суда.

"Суд, исследовав материал, с учетом личности гражданина, обстоятельств и тяжести преступлений, в совершении которых он подозревается, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 26 февраля 2024 года. Постановление суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

В суде пояснили, что мужчина подозревается в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. По данным предварительного следствия, мужчина подключил неустановленное газовое оборудование в помещении пекарни, нарушив правила безопасности.

Взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием в двухэтажном здании пекарни произошел в Ставрополе 26 декабря. В результате происшествия госпитализированы семеро пострадавших.