Экс-главы Бинбанка и Рост банка предстанут перед судом в Москве за растрату 10 млрд рублей

На имущество обвиняемых и их родственников наложили арест на сумму 453 млн рублей, $280 тыс. и €824 тыс. в целях удовлетворения исковых требований

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Бывшие председатели правлений Бинбанка и Рост банка Александр Лукин и Кирилл Любенцов предстанут перед судом в Москве по обвинению в растрате 10 млрд рублей. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших председателей правлений ПАО "Бинбанк" и ОАО "Рост банк" Александра Лукина и Кирилла Любенцова. Они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой, в особо крупном размере)", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, в сентябре 2015 года обвиняемые и их соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организовали заключение Рост банком с подконтрольной иностранной организацией кредитного договора на сумму $40 млн, а в сентябре 2017 года - продажу этой же иностранной фирме принадлежащих банку облигаций трех юридических лиц на общую сумму более 8,1 млрд рублей. При этом сообщники заведомо не намеревались исполнять обязательства перед банком по указанным сделкам.

В целях удовлетворения исковых требований суд наложил арест на имущество обвиняемых и их родственников на сумму 453 млн рублей, $280 тыс. и €824 тыс. "Уголовное дело направлено в Таганский районный суд Москва для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в надзорном ведомстве столицы.

Банк России в 2014 году решил санировать Рост банк. Санатором был назначен Бинбанк, но через год единоличным санатором стал Микаил Шишханов, выкупивший акции Рост банка у подконтрольного Бинбанка. Осенью 2017 года Рост банк и Бинбанк перешли в Фонд консолидации банковского сектора. Финансирование оздоровления банков со стороны регулятора составило 779 млрд рублей. Бинбанк был присоединен к банку "Открытие" 1 января 2019 года. Как пишет "Коммерсант", следствие считает, что Любенцов с Лукиным и их неустановленные сообщники могли быть причастны к растрате части из 107 млрд рублей в ходе санации Рост банка, которая с 2014 года проводилась Бинбанком. По версии следствия, деньги были потрачены якобы на ценные бумаги, не имевшие реальной ценности.