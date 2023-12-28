В Курской области три населенных пункта подверглись обстрелу со стороны ВСУ

Частные дома получили повреждения

КУРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Села Гордеевка и Успеновка, поселок Теткино подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), повреждения получили частные дома, часть Теткино обесточена, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня со стороны Украины обстреляны села Гордеевка и Успеновка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждено пять домовладений в Успеновке и два в Гордеевке. Также был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Там насчитали шесть прилетов, пострадали окна, заборы и кровля двух домовладений", - написал Старовойт в Telegram-канале.

Из-за повреждения линии электропередачи часть жителей Теткино остались без электроснабжения. Аварийные бригады приступят к устранению повреждений как только это будет безопасно.