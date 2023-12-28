В ДТП на западе Грузии погибла россиянка

В результате происшествия пострадали и другие пассажиры машины, которые также были гражданами России

ТБИЛИСИ, 28 декабря. /ТАСС/. Гражданка России погибла в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в селе Марани муниципалитета Абаша на западе Грузии. Об этом сообщил грузинский телеканал "Рустави 2".

Россиянка находилась в легковом автомобиле. В результате ДТП пострадали и другие пассажиры машины, которые также были гражданами РФ. Что стало причиной столкновения автомобилей, не известно. На месте работают правоохранители. Ведется следствие.

Факт аварии ТАСС подтвердили в пресс-службе МВД Грузии, однако отказались называть имя погибшей, ссылаясь на защиту персональных данных.