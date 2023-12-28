В отношении депутата Госсобрания Мордовии возбудили дело о хищении 5,7 млн рублей

По версии следствия, через подконтрольные ему крестьянско-фермерские хозяйства он получил два гранта на сумму 2,7 млн рублей и 3 млн рублей

ТАСС, 28 декабря. Депутат Государственного собрания Мордовии подозревается в причастности к хищению из бюджета республики 5,7 млн рублей, полученных в виде грантов на развитие фермерского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Мордовии.

"УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 47-летнего депутата Государственного собрания Республики Мордовия, причастного к хищению бюджетных денежных средств в особо крупном размере. Установлено, что в 2018-2020 годах фигурант через подконтрольные ему крестьянско-фермерские хозяйства получил от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Мордовии два гранта на сумму 2,7 млн рублей и 3 млн рублей. Деньги были выделены на покупку крупного рогатого скота и создание постоянных рабочих мест, в действительности деятельность сельхозпредприятиями не осуществлялась, а отчет о целевом расходовании грантов содержал подложные документы", - говорится в сообщении.

По версии следствия, бюджету региона причинен ущерб на общую сумму более 5,7 млн рублей. Деньги подозреваемый использовал по своему усмотрению. Следственные органы возбудили уголовное дело по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).