На Ставрополье сильный ветер разрушил резиденцию Деда Мороза и Снегурочки

До конца суток 28 декабря в регионе действует штормовое предупреждение

СТАВРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Резиденция Деда Мороза и Снегурочки разрушилась из-за сильного ветра в Георгиевске на Ставрополье. Площадку закрыли досрочно, сообщил в Telegram-канале глава округа Андрей Зайцев.

"Сегодня из-за сильного ветра разрушилась резиденция Деда Мороза и Снегурочки на городской площади [в городе Георгиевске]. Поэтому было принято решение прекратить ее работу досрочно", - написал Зайцев.

До конца суток 28 декабря на Ставрополье действует штормовое предупреждение. По информации краевого Центра по гидрометеорологии, местами порывы ветра достигают 30 м/с. В нескольких округах края зафиксированы обрывы линий электропередачи, повреждения кровель на социальных объектах.

"Произошли обрывы линий электропередачи, есть поваленные деревья, повреждена кровля на Бугуловской и Стодеревской школах. <…> Аварийными бригадами ведутся восстановительные работы. Кровля учебных учреждений будет отремонтирована в кратчайшие сроки. Уже готовится смета на ремонт. Завершить все работы планируем за новогодние каникулы", - написал в Telegram-канале исполняющий обязанности главы Курского округа Павел Бабичев.

В Предгорном округе ветром повреждены остановочные павильоны в нескольких хуторах. В станице Ессентукской произошло восемь обрывов проводов и возгорание на трансформаторной подстанции. В Кировском округе ветром повреждена кровля дома культуры в селе Орловка, на территории ввели режим повышенной готовности.

В городе Георгиевске инспекторы ГИБДД временно ограничивали движение на региональной трассе. В Telegram-канале краевой Госавтоинспекции сообщается, что причиной стало накренившееся из-за ветра дерево. После его спила движение восстановили. Упавшее дерево перекрыло дорогу, ведущую на гору Бештау в Железноводске. Информации о пострадавших не поступало, аварийные бригады устраняют последствия происшествий.