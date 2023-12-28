В Саратове гендиректора предприятия осудили за ущерб компании на 260 млн рублей

Как установил суд, он не в полном объеме перечислил поступившие деньги за электроэнергию на расчетные счета "Россети Волга"

САРАТОВ, 28 декабря. /ТАСС/. Суд в Саратове приговорил генерального директора ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей" к двум годам исправительных работ в связи с причинением ущерба электросетевой компании на сумму более 260 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура города Саратова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении генерального директора ЗАО "СПГЭС". Он признан виновным по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества). <…> Суд назначил подсудимому наказание в виде двух лет лишения свободы, заменив его на два года принудительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства", - отметили в надзорном ведомстве.

Как установил суд, в период с 2021 по 2022 год гендиректор ЗАО "СПГЭС" в нарушение условий договора об оказании услуг по передаче электрической энергии не в полном объеме перечислил поступившие в "СПГЭС" деньги за предоставленную электроэнергию на расчетные счета публичному акционерному обществу "Россети Волга". Таким образом, ПАО "Россети Волга" был причинен имущественный ущерб на сумму свыше 260 млн рублей.

"Прокуратура проверит законность приговора и рассмотрит вопрос о необходимости его обжалования в апелляционном порядке", - добавили в прокуратуре.