СМИ: мигранта нашли в отсеке шасси прилетевшего в Париж самолета

Мужчина находится в критическом состоянии, сообщила газета Le Figaro

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Технические специалисты обнаружили мужчину в критическом состоянии, который прилетел из Алжира во Францию, спрятавшись в отсеке шасси самолета. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, нелегального мигранта "в состоянии сильного обморожения обнаружили при техническом обследовании самолета, прибывшего из Алжира в парижский аэропорт Орли".

Как указала газета, спасатели отвезли мужчину, находящегося в критическом состоянии, в больницу.

Как напоминает Le Figaro, авиалайнеры совершают перелеты на высоте более 10 тыс. м, при этом температура за бортом может достигать 50 градусов ниже 0.