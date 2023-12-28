В Петербурге в СИЗО отправили обвиняемую в похищении двух школьников жительницу

Юлия Акулова пригласила мальчиков к себе домой и избила их

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Суд в Петербурге заключил под стражу 48-летнюю жительницу города, которая, по версии следствия, заманила к себе домой двух школьников, избила их и удерживала около часа, угрожая ножом и распыляя в помещении газ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юлии Акуловой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных пп. "д", "ж" ч. 2 ст.126 УК РФ, пп. "д", "ж" ч. 2 ст.127 УК РФ (похищение человека, незаконное лишение свободы - прим. ТАСС). <…> Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Акуловой стражу по 25 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

Как сообщала пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ночь на 27 декабря в полицию обратились родители мальчиков 10 и 12 лет с заявлением о том, что около 21:00 26 декабря у дома на 4-й Советской улице малознакомая женщина пригласила их сыновей к себе в квартиру с предложением согреться и выпить чай. По версии следствия, в квартире женщина заперла дверь, а затем на почве личной неприязни избила детей, угрожала им ножом и распылила в комнате газ. Школьников она удерживала в квартире около часа. Оба мальчика были госпитализированы.

Обвиняемая объяснила свои действия реакцией на конфликт детей с ее сыном. В полиции она состоит на учете в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей. 27 декабря задержанной предъявили обвинение, вину она признала частично, уточняется в сообщении пресс-службы судов.