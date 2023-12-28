В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала женщина

Повреждения получили один из корпусов Автомобильно-дорожного института и жилые дома

ДОНЕЦК, 28 декабря. /ТАСС/. Мирная жительница Горловки ДНР ранена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.

"Обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) ранена мирная горловчанка", - говорится в Telegram-канале.

Кроме того, повреждения получили один из корпусов Автомобильно-дорожного института и жилые дома в центре города.

По данным представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел велся из реактивной артиллерии.