В Иркутске застройщика осудили за присвоение 67 млн рублей

Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима

ИРКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд города Иркутска приговорил застройщика к четырем годам в исправительной колонии общего режима за присвоение денежных средств дольщиков в размере 67 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

"В результате 36 дольщикам причинен ущерб на сумму более 67 млн рублей. Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как установил суд, в период с 2014 по 2018 год руководитель организации-застройщика направил средства дольщиков на цели, не связанные с завершением строительства многоквартирного дома на ул. Радищева в Иркутске. Впоследствии строительство дома было приостановлено, а организация признана банкротом.