На Камчатке вышедшая из берегов река затопила питомник ездовых собак

Животные не пострадали

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 декабря. Вышедшая из берегов река Авача затопила питомник ездовых собак "Авача Мей" в Елизовском муниципальном районе Камчатки. Инфраструктура объекта серьезно пострадала, сообщила ТАСС руководитель питомника Анастасия Шукшина.

"Впервые за 15 лет такое: из-за сильных морозов Авачу как бы выдавило из берегов. Смыты будки, уничтожена другая инфраструктура. Собаки не пострадали, сотрудники питомника, стоя по пояс в ледяной воде, героически их вытаскивали", - рассказала Шукшина.

Питомник "Авача Мей" построен на земельном участке, выделенном в рамках программы "Дальневосточный гектар". Это популярное место отдыха у жителей и гостей Камчатки.