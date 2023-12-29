На Камчатке спасатели ищут двоих снегоходчиков

Мужчины выехали из Вилючинского городского округа в район бухты Саранная в общину "Тарья Ительмен"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Группа спасателей на Камчатке начала поиски двух мужчин, которые выехали на снегоходах 26 декабря из Вилючинского городского округа и не вернулись домой. Об этом сообщил на своей странице во "ВКонтакте" министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

"26 декабря двое мужчин на двух снегоходах выехали из Вилючинского городского округа в район бухты Саранная в общину "Тарья Ительмен" и в назначенное время домой не вернулись. 29 декабря группа спасателей поисково-спасательного отряда КГКУ ЦОД выехала в Вилючинский городской округ для проведения поисково-спасательной операции", - написал Лебедев.