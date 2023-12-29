В Приморье оштрафовали браконьера за убийство животных на территории нацпарка

Размер штрафа составил 580 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Суд Приморского края приговорил браконьера, который застрелил косулю и пятнистого оленя на территории нацпарка "Земля леопарда", к шести месяцам исправительных работ и штрафу в 580 тыс. рублей, сообщает пресс-служба национального парка.

"Прокуратура Хасанского района Приморского края обжаловала постановление суда и добилась повторного рассмотрения дела. Благодаря этому нарушитель не смог избежать заслуженного наказания: суд признал мужчину виновным и назначил ему полгода исправительных работ, а также штраф на сумму более полумиллиона рублей", - рассказали в нацпарке.

Как рассказали в пресс-службе, в марте 2023 года мужчина прямо с автотрассы у границы охраняемой территории выстрелил в сибирскую косулю и пятнистого оленя, которые в результате погибли. При этом на "Земле леопарда" запрещены любые виды охоты. Нарушителя задержали и выявили, что ущерб от его деятельности бюджету РФ составил около 100 тыс. рублей.

Изначально суд приговорил браконьера к штрафу в размере 40 тыс. рублей. Однако такой итог не удовлетворил прокуратуру, и дело было пересмотрено.

Незаконная охота на копытных животных: косуль, оленей, кабанов - одна из главных причин, по которой дальневосточный леопард стал редчайшей из крупных кошек планеты, оказавшись на грани полного исчезновения. За годы работы "Земле леопарда" удалось исправить ситуацию: популяция выросла с 35 до 125 особей. Добиться более чем трехкратного роста позволила в том числе борьба с браконьерами.