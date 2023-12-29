В аэропорту Якутска из-за тумана задержали несколько рейсов

Расписание полетов корректируют в соответствии с метеорологическими данными

ТАСС, 29 декабря. Из-за сильного тумана в Якутске задержаны несколько авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта города.

"Сегодня в аэропорту плотный туман, температура воздуха составляет минус 47 градусов. На 09:00 (03:00 мск) метеорологическая видимость на взлетно-посадочной полосе составляет от 150 до 350 м", - уточнили в пресс-службе.

В аэропорту добавили, что несмотря на ограничения по видимости, большинство рейсов выполнены в штатном режиме. При этом прибытие одного из двух рейсов авиакомпании "Аэрофлот" SU1752 задержано до 18:00 (12:00 мск) вместо 10:40 по расписанию (04:40 мск), вылет запланирован в 19:35 (13:35 мск). Также задержано прибытие рейса авиакомпании "Россия" ПЛ2455 из Красноярска от 28 декабря, рейс был перенаправлен в Нерюнгри. Прибытие ожидается в 16:25 (10:25 мск), отправление запланировано в 17:25 (11:25 мск).

Расписание полетов корректируется в соответствии с метеорологическими данными.