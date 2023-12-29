В Красноярском крае в ДТП с микроавтобусом погиб один человек

Еще четверо пострадали

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Фургон столкнулся с микроавтобусом на федеральной трассе "Енисей" в Красноярском крае. В результате аварии один человек погиб и четыре пострадали, сообщили в ЕДДС Ермаковского района региона.

"29 декабря поступило сообщение о ДТП на 542-м км автодороги Р-257 "Енисей". <…> В результате ДТП пять человек пострадали, один из них погиб", - говорится в распространенном сообщении.

По данным ЕДДС, водитель фургона Peugeot Boxer, двигаясь по направлению в Кызыл, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Ford Transit .