Пропавшего в морозы в Туве шестилетнего мальчика нашли живым

По сведениям регионального главка МВД, ребенок заигрался, ушел далеко от дома и заблудился

ТАСС, 29 декабря. Шестилетний мальчик, пропавший из дома в Кызыле, найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили ТАСС в пресс-службе главка МВД по Туве.

"Мальчик найден. Ребенок заигрался и ушел далеко от дома, заблудился. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Он в порядке", - говорится в сообщении.

Ребенок пропал 28 декабря.

По данным регионального главка МЧС, в Туве с 26 по 29 декабря сохраняется морозная погода. Утром 28 декабря в Кызыле температура воздуха составила минус 23 градуса. Ночью столбик термометра доходит до минус 33 градусов.