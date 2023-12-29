На Чукотке воспитанники детского сада получили ожоги из-за кварцевой лампы

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия

ТАСС, 29 декабря. Прокуратура на Чукотке проводит проверку по факту травмирования двух детей в детском саду поселка Угольные Копи. Они получили ожог роговицы глаз из-за кварцевой лампы, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Анадырская межрайонная прокуратура по поручению прокурора округа проводит проверку по факту получения двумя воспитанниками дошкольного учреждения термических ожогов роговицы глаз. Предварительно установлено, что дети пострадали в результате работы кварцевой лампы", - говорится в распространенном сообщении.

Сотрудники ведомства установят все обстоятельства и причины произошедшего, проверят соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также дадут оценку действиям работников детского сада.