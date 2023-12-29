В Чите пропали два подростка

Девочки ушли из дома 28 декабря

ТАСС, 29 декабря. Сотрудники полиции в Чите ищут двоих 13-летних девочек, которые ушли из дома 28 декабря. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

"13-летние девочки ушли 28 декабря около 17:00 по местному времени (11:00 мск) из дома. Об этом их родители заявили только после полуночи", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что сотрудниками полиции незамедлительно были приняты меры по поиску. Личный состав полиции отдела "Черновский" поднимался по сигналу "Сбор". Поиски продолжались всю ночь. В настоящее время сотрудники продолжают поиски несовершеннолетних.