В Красноярском крае впервые лишили гражданства РФ трех человек за преступления

В региональном главке МВД отметили, что мужчины совершили преступления, связанные с оборотом наркотиков

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Два выходца из Таджикистана и один из Киргизии лишены гражданства РФ в Красноярском крае за преступления, связанные с оборотом наркотиков. Эта мера применяется в регионе впервые, сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"ГУ МВД России по Красноярскому краю приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации трем лицам, осужденным за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений, <....> [которые ранее приобрели] российское гражданство в соответствии с действующим на тот момент федеральным законом", - сообщил представитель ведомства, добавив, что подобное решение принимается в Красноярском крае впервые.

По его словам, гражданства лишились трое мужчин 1976, 1994, 2001 годов рождения. "Двое - Таджикистан, еще один - Киргизия. У всех хранение наркотиков или сбыт", - добавили в главке. Там уточнили ТАСС, что осужденные никак не связаны между собой. Сейчас у них изымают российские паспорта. После того как они отбудут наказания, нарушители будут обязаны покинуть территорию России.

26 октября 2023 года в России вступил в силу новый федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации". По сравнению с законом 2002 года в нем значительно расширен перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение приобретенного гражданства России - список увеличился с 18 до 64 статей Уголовного кодекса РФ.