Очевидцы рассказали о серии сильных взрывов в Киеве

По словам собеседников агентства, в нескольких местах видны столбы черного дыма

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Серия мощных взрывов произошла утром в Киеве, в городе поднимаются столбы дыма. Об этом сообщили ТАСС очевидцы.

"Целая серия взрывов, очень шумно в Соломенском районе", - рассказал один из очевидцев.

"В нескольких местах видны столбы черного дыма", - отметил другой.

Еще один очевидец рассказал ТАСС, что в столице произошло не менее четырех взрывов.

Ране мэр Киева Виталий Кличко заявлял об интенсивной работе системы противовоздушной обороны. Воздушная тревога продолжается в столице уже 1,5 часа.