СК возбудил дело после пожара в доме в Волгоградской области

Жертвами инцидента стали три человека

ВОЛГОГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгоградской области после пожара в доме в Калачевском районе, в котором погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Пожар произошел в ночь на пятницу. По данным регионального ГУ МЧС России, погибли 34-летняя женщина, 6-летний мальчик и годовалая девочка. "Следственным отделом по Калачевскому району следственного управления СК России по области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара. <…> Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки", - сказали в пресс-службе, уточнив, что пожар произошел в доме, где проживала семья из шести человек.

По данным следствия, в больницу после происшествия доставлен двухлетний ребенок из-за отравления угарным газом. Отец семьи, а также еще один их совершеннолетний ребенок в результате пожара не пострадали, поскольку на момент возгорания в доме их не было.